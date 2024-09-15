https://sputniknews.jp/20240915/20-19090159.html
エジプトでバスが横転 ロシア人観光客20人以上が負傷
エジプトでバスが横転 ロシア人観光客20人以上が負傷
Sputnik 日本
エジプトのスエズとカイロを結ぶ高速道路でバスが事故を起こし、ロシア人観光客21人が負傷した。地元メディアが関係者の話として報じた。 2024年9月15日, Sputnik 日本
2024-09-15T08:25+0900
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Cairo24によると、シナイ半島の観光地シャルム・エル・シェイクからカイロに向かうバスがスエズ州で横転した。バスには外国人観光客43人とエジプト人4人が乗っていたという。死者は出ていない。事故の原因はまだ分かっていない。運転手は拘束された。
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エジプトでバスが横転 ロシア人観光客20人以上が負傷
エジプトのスエズとカイロを結ぶ高速道路でバスが事故を起こし、ロシア人観光客21人が負傷した。地元メディアが関係者の話として報じた。
Cairo24によると、シナイ半島の観光地シャルム・エル・シェイクからカイロに向かうバスがスエズ州で横転した。バスには外国人観光客43人とエジプト人4人が乗っていたという。死者は出ていない。
事故の原因はまだ分かっていない。運転手は拘束された。