https://sputniknews.jp/20240916/nato-19096211.html
【図説】NATO ロシア国境付近で軍事演習実施
【図説】NATO ロシア国境付近で軍事演習実施
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北大西洋条約機構（NATO）は8月下旬から11月中旬までの期間に、東側地域およびロシア国境付近で一連の軍事演習を実施する。スプートニクは、この期間に行われる全ての演習の日程と実施場所をインフォグラフィックでまとめた。 2024年9月16日, Sputnik 日本
2024-09-16T21:25+0900
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NATO主催の演習はドイツでの「Steadfast Foxtrot 24」、ギリシャでの「Ramstein Flag 24」、エストニアでの「Cyber Coalition」の3回。この他、フィンランドやラトビアなどでNATOが参加する国家主導の演習が実施される。
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インフォグラフィック, ロシア, 国際, nato, 軍事演習, инфографика
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【図説】NATO ロシア国境付近で軍事演習実施
北大西洋条約機構（NATO）は8月下旬から11月中旬までの期間に、東側地域およびロシア国境付近で一連の軍事演習を実施する。スプートニクは、この期間に行われる全ての演習の日程と実施場所をインフォグラフィックでまとめた。
NATO主催の演習はドイツでの「Steadfast Foxtrot 24」、ギリシャでの「Ramstein Flag 24」、エストニアでの「Cyber Coalition」の3回。この他、フィンランドやラトビアなどでNATOが参加する国家主導の演習が実施される。