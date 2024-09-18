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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik 日本, 1920
イスラエル・パレスチナの紛争激化
2023年10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区からイスラエルへ大規模なロケット攻撃が行われた。その後、ハマス（パレスチナ運動の過激派でイスラム組織）の戦闘員はイスラエル南部の国境地帯に侵入し、イスラエルに対し「アル・アクサの洪水作戦」を発表した。これを受け、イスラエル国防軍はガザ地区のハマスに対する「鉄の剣作戦」の開始を発表し、ハマスの施設に対するミサイル空爆と国境地帯での掃討作戦を開始した。10月8日、イスラエルは50年前の第四次中東戦争以来初めて公式に「戦争状態」に入った。
https://sputniknews.jp/20240918/19101271.html
レバノンのポケベル爆発　爆破装置が内蔵の可能性＝元米情報員スノーデン氏
レバノンのポケベル爆発　爆破装置が内蔵の可能性＝元米情報員スノーデン氏
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「レバノンのポケベル爆発の情報が入ってくるにつれ、これはハッカー攻撃ではなく、爆発装置が内蔵されていた可能性が高くなってきた。過熱したバッテリーが爆発したのであれば、 もっと小さな火災や誤動作であったはずだ」 2024年9月18日, Sputnik 日本
2024-09-18T04:18+0900
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米国家安全保障局（NSA）と中央情報局（CIA）の元職員エドワード・スノーデン氏はXの自身のアカウントを通じてこう発表した。スノーデン氏はまた、爆発の背後にイスラエルがいる可能性があるとし、使われた方法の蛮行を非難した。
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レバノンのポケベル爆発　爆破装置が内蔵の可能性＝元米情報員スノーデン氏

2024年9月18日, 04:18
© AP Photo / Armando Franca米国家安全保障局（NSA）と中央情報局（CIA）の元職員エドワード・スノーデン氏
米国家安全保障局（NSA）と中央情報局（CIA）の元職員エドワード・スノーデン氏 - Sputnik 日本, 1920, 18.09.2024
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「レバノンのポケベル爆発の情報が入ってくるにつれ、これはハッカー攻撃ではなく、爆発装置が内蔵されていた可能性が高くなってきた。過熱したバッテリーが爆発したのであれば、 もっと小さな火災や誤動作であったはずだ」
米国家安全保障局（NSA）と中央情報局（CIA）の元職員エドワード・スノーデン氏はXの自身のアカウントを通じてこう発表した。スノーデン氏はまた、爆発の背後にイスラエルがいる可能性があるとし、使われた方法の蛮行を非難した。

「テロと何ら変わりはない」

レバノン保健省の発表では爆発による死者は8人、負傷者は2800人を超えた。負傷者らは首都ベイルート、サイダ、ティルスの病院は搬送された負傷者で溢れかえっている。

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