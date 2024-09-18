https://sputniknews.jp/20240918/19101271.html
レバノンのポケベル爆発 爆破装置が内蔵の可能性＝元米情報員スノーデン氏
レバノンのポケベル爆発 爆破装置が内蔵の可能性＝元米情報員スノーデン氏
Sputnik 日本
「レバノンのポケベル爆発の情報が入ってくるにつれ、これはハッカー攻撃ではなく、爆発装置が内蔵されていた可能性が高くなってきた。過熱したバッテリーが爆発したのであれば、 もっと小さな火災や誤動作であったはずだ」 2024年9月18日, Sputnik 日本
2024-09-18T04:18+0900
2024-09-18T04:18+0900
2024-09-18T04:18+0900
レバノン
エドワード・スノーデン
イスラエル
災害・事故・事件
米国
国際
イスラエル・パレスチナの紛争激化
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/0a/18602564_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_b95c6cf2c6fab9843f863bf9912528f0.jpg
米国家安全保障局（NSA）と中央情報局（CIA）の元職員エドワード・スノーデン氏はXの自身のアカウントを通じてこう発表した。スノーデン氏はまた、爆発の背後にイスラエルがいる可能性があるとし、使われた方法の蛮行を非難した。
レバノン
イスラエル
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/06/0a/18602564_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cf47eb50d6de2f2fd4fea81b4287e44b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
レバノン, エドワード・スノーデン, イスラエル, 災害・事故・事件, 米国, 国際
レバノン, エドワード・スノーデン, イスラエル, 災害・事故・事件, 米国, 国際
レバノンのポケベル爆発 爆破装置が内蔵の可能性＝元米情報員スノーデン氏
「レバノンのポケベル爆発の情報が入ってくるにつれ、これはハッカー攻撃ではなく、爆発装置が内蔵されていた可能性が高くなってきた。過熱したバッテリーが爆発したのであれば、 もっと小さな火災や誤動作であったはずだ」
米国家安全保障局（NSA）と中央情報局（CIA）の元職員エドワード・スノーデン氏はXの自身のアカウントを通じてこう発表した。スノーデン氏はまた、爆発の背後にイスラエルがいる可能性があるとし、使われた方法の蛮行を非難した。
レバノン保健省の発表では爆発による死者は8人、負傷者は2800人を超えた。負傷者らは首都ベイルート、サイダ、ティルスの病院は搬送された負傷者で溢れかえっている。