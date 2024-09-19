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東北新幹線、車両の連結部分が走行中に外れて運転見合わせ
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東北新幹線では宮城県の古川駅と仙台駅の間を走行していた「はやぶさ」と「こまち」の車両連結部分が外れた。この影響で午前8時7分ごろから東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせている。運転再開の見込みは立っていない。 2024年9月19日, Sputnik 日本
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東北新幹線、車両の連結部分が走行中に外れて運転見合わせ
2024年9月19日, 09:24 (更新: 2024年9月19日, 09:59)
東北新幹線では宮城県の古川駅と仙台駅の間を走行していた「はやぶさ」と「こまち」の車両連結部分が外れた。この影響で午前8時7分ごろから東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせている。運転再開の見込みは立っていない。