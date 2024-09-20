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処理水の海洋放出巡る日中対立が解消、日本産水産物の輸入再開に期待高まる　
処理水の海洋放出巡る日中対立が解消、日本産水産物の輸入再開に期待高まる　
Sputnik 日本
日中両政府は東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出を巡る対立を解消する方向で一致した。読売新聞が報じた。 2024年9月20日, Sputnik 日本
2024-09-20T11:12+0900
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国際原子力機関（IAEA）が海水や魚類の調査といったモニタリングを拡充することで日本政府と合意する。岸田首相は20日にIAEAのグロッシ事務局長と電話会談し、モニタリング拡充の方針を申し合わせる。今回の拡充は、IAEA主導による監視態勢を重視する日本の立場に沿った一方、中国の立場にも配慮をした対応となる。中国は拡充措置が取られれば、輸入を回復させると期待されている。
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処理水の海洋放出巡る日中対立が解消、日本産水産物の輸入再開に期待高まる　

2024年9月20日, 11:12 (更新: 2024年9月20日, 11:13)
CC BY 4.0 / 資源エネルギー庁 / 上空から撮影した福島第一原発 (cropped photo)処理水の海洋放出巡る日中対立が解消、日本産水産物の輸入再開に期待高まる　
処理水の海洋放出巡る日中対立が解消、日本産水産物の輸入再開に期待高まる　 - Sputnik 日本, 1920, 20.09.2024
CC BY 4.0 / 資源エネルギー庁 / 上空から撮影した福島第一原発 (cropped photo)
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日中両政府は東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出を巡る対立を解消する方向で一致した。読売新聞が報じた。
国際原子力機関（IAEA）が海水や魚類の調査といったモニタリングを拡充することで日本政府と合意する。岸田首相は20日にIAEAのグロッシ事務局長と電話会談し、モニタリング拡充の方針を申し合わせる。
今回の拡充は、IAEA主導による監視態勢を重視する日本の立場に沿った一方、中国の立場にも配慮をした対応となる。中国は拡充措置が取られれば、輸入を回復させると期待されている。
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