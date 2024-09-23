特別軍事作戦　9月23日の概要　露国防省

ロシア軍の対空防衛システムは過去24時間で 米国製M142 高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾1発、仏AASM長距離精密誘導ミサイルAASM（ハンマー）2発、ウクライナ製対艦巡航ミサイル「ネプチューン」3発およびドローン35機を迎撃した。

ウクライナ軍が過去24時間で最多で1795人の人員を失った。