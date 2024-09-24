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岸田首相 「露軍機が3回領空侵犯」 厳重に抗議と声明
岸田首相 「露軍機が3回領空侵犯」 厳重に抗議と声明
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岸田首相は「ロシア軍の哨戒機1機が日本の領空を侵犯した」として、外交ルートを通じ、ロシア政府に「極めて厳重に抗議し、再発防止を強く求めた」ことを明らかにした。首相は訪問先の米国でこの声明を表した。 2024年9月24日, Sputnik 日本
2024-09-24T05:08+0900
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岸田氏は政府に対し、を指示したことを明らかにしている。
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岸田首相 「露軍機が3回領空侵犯」 厳重に抗議と声明
岸田首相は「ロシア軍の哨戒機1機が日本の領空を侵犯した」として、外交ルートを通じ、ロシア政府に「極めて厳重に抗議し、再発防止を強く求めた」ことを明らかにした。首相は訪問先の米国でこの声明を表した。
領土・領海・領空を断固として守り抜くとの決意の下での冷静かつ毅然とした対応
林芳正官房長官は23日、「露軍哨戒機が北海道礼文島付近の領空を3度に渡り侵犯した」と発表し、外交ルートで抗議し、再発防止を求めたことを明らかにした。日本政府が露軍機の領空侵犯を確認したと発表するのは、2019年6月以来。 これに対する、ロシア側の公式発表は、これまでのところ確認されていない。