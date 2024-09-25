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露外相、ニューヨークに到着
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、国連総会に出席するため米ニューヨークに到着した。空港ではアントノフ駐米大使やネベンジャ国連大使らが出迎えた。ラブロフ外相は28日に総会で演説を行う。 2024年9月25日, Sputnik 日本
2024-09-25T14:20+0900
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露外相、ニューヨークに到着
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、国連総会に出席するため米ニューヨークに到着した。空港ではアントノフ駐米大使やネベンジャ国連大使らが出迎えた。ラブロフ外相は28日に総会で演説を行う。