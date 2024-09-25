日本
https://sputniknews.jp/20240925/-part2-19125006.html
元外務政務官が語る　対露・米・中関係　日本の目指すべき外交とは 【Part.2】
元外務政務官が語る　対露・米・中関係　日本の目指すべき外交とは 【Part.2】
Sputnik 日本
平和外交を中心に据え、第三次世界大戦という最悪の事態を回避するために、日本は創造的な外交を展開していくべきである。元外務大臣政務官で国際政治経済学者の浜田和幸氏がスプートニクにこのように語った。 2024年9月25日, Sputnik 日本
2024-09-25T07:08+0900
2024-09-25T07:08+0900
国内
政治
国際
ロシア
中国
米国
オピニオン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/19/19125072_7:0:2880:1616_1920x0_80_0_0_93cc336018c2f08f4626b1577bfaa8c4.png
浜田氏は、日本は米国や中国、ASEANを含めた交流の場を拡張していくことが重要であると指摘。また、ロシアは「日本にとっての大切な隣国」であるとし、ロシアとの意思疎通も欠かせないと述べた。
https://sputniknews.jp/20240925/part1-19124753.html
国内
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/19/19125072_725:0:2880:1616_1920x0_80_0_0_5267942ccd371a8f856938fdd0bfad9f.png
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
国内, 政治, 国際, ロシア, 中国, 米国, オピニオン
国内, 政治, 国際, ロシア, 中国, 米国, オピニオン

元外務政務官が語る　対露・米・中関係　日本の目指すべき外交とは 【Part.2】

2024年9月25日, 07:08
© Sputnik元外務政務官が語る 対露・米・中関係　日本の目指すべき外交とは 【Part.2】
元外務政務官が語る 対露・米・中関係　日本の目指すべき外交とは 【Part.2】 - Sputnik 日本, 1920, 25.09.2024
© Sputnik
サイン
平和外交を中心に据え、第三次世界大戦という最悪の事態を回避するために、日本は創造的な外交を展開していくべきである。元外務大臣政務官で国際政治経済学者の浜田和幸氏がスプートニクにこのように語った。
浜田氏は、日本は米国や中国、ASEANを含めた交流の場を拡張していくことが重要であると指摘。また、ロシアは「日本にとっての大切な隣国」であるとし、ロシアとの意思疎通も欠かせないと述べた。
元外務政務官が語る　今の日本が抱える最も重要な政治的課題とは【Part.1】 - Sputnik 日本, 1920, 25.09.2024
元外務政務官が語る　今の日本が抱える最も重要な政治的課題とは【Part.1】
07:07
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала