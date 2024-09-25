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元外務政務官が語る 対露・米・中関係 日本の目指すべき外交とは 【Part.2】

元外務政務官が語る 対露・米・中関係 日本の目指すべき外交とは 【Part.2】

Sputnik 日本

平和外交を中心に据え、第三次世界大戦という最悪の事態を回避するために、日本は創造的な外交を展開していくべきである。元外務大臣政務官で国際政治経済学者の浜田和幸氏がスプートニクにこのように語った。 2024年9月25日, Sputnik 日本

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浜田氏は、日本は米国や中国、ASEANを含めた交流の場を拡張していくことが重要であると指摘。また、ロシアは「日本にとっての大切な隣国」であるとし、ロシアとの意思疎通も欠かせないと述べた。

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