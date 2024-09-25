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中国が模擬弾頭搭載のICBMを発射、太平洋公海上に着弾
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中国は訓練用の模擬弾頭を搭載したICBM（大陸間弾道ミサイル）1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させた。 2024年9月25日, Sputnik 日本
2024-09-25T12:21+0900
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中国側の発表によると、これは年間の訓練計画にもとづいたもので、国際法に合致し、いかなる国も対象にしたものではないとのこと。
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中国が模擬弾頭搭載のICBMを発射、太平洋公海上に着弾
2024年9月25日, 12:21 (更新: 2024年9月25日, 13:07)
中国は訓練用の模擬弾頭を搭載したICBM（大陸間弾道ミサイル）1発を発射し、太平洋の公海上に着弾させた。
中国側の発表によると、これは年間の訓練計画にもとづいたもので、国際法に合致し、いかなる国も対象にしたものではないとのこと。