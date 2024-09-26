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京大教授・藤井聡氏が語る 現在の日本経済と自民党総裁選の行方
京大教授・藤井聡氏が語る 現在の日本経済と自民党総裁選の行方
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スプートニクはこのほど、京都大学教授の藤井聡氏に取材を行い、日本国内の経済や金融における課題や自民党総裁選、岸田内閣について話を聞いた。 2024年9月26日, Sputnik 日本
2024-09-26T18:01+0900
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藤井氏は、これまでの自民党の成功と失敗を振り返り、新首相が最優先課題として取り組むべき問題について言及。また、自民党総裁選の候補者に関する見解や、政権交代の可能性とそのシナリオについても語った。
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京大教授・藤井聡氏が語る 現在の日本経済と自民党総裁選の行方
スプートニクはこのほど、京都大学教授の藤井聡氏に取材を行い、日本国内の経済や金融における課題や自民党総裁選、岸田内閣について話を聞いた。
藤井氏は、これまでの自民党の成功と失敗を振り返り、新首相が最優先課題として取り組むべき問題について言及。また、自民党総裁選の候補者に関する見解や、政権交代の可能性とそのシナリオについても語った。