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バイデン氏、ウクライナに3億7500万ドルの追加軍事支援を発表
バイデン氏、ウクライナに3億7500万ドルの追加軍事支援を発表
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バイデン米大統領は、ウクライナに対する3億7500万ドル（約542億3700万円）の追加軍事支援を承認した。25日、ホワイトハウスが発表した。 2024年9月26日, Sputnik 日本
2024-09-26T08:58+0900
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西側諸国によるウクライナへの兵器供与
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米国務省が発表したプレスリリースによると、追加軍事支援パッケージにはクラスター弾や「ハイマース」用砲弾、対戦車ミサイル「ジャベリン」、追加の弾薬などが含まれる。西側諸国は、2022年2月のロシアの特別軍事作戦開始来、ウクライナに数千億ドル相当の支援を提供してきた。露大統領府は、西側諸国によるウクライナへの武器供給の継続は紛争を長引かせるだけだとして、一貫して警告している。
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バイデン氏、ウクライナに3億7500万ドルの追加軍事支援を発表
バイデン米大統領は、ウクライナに対する3億7500万ドル（約542億3700万円）の追加軍事支援を承認した。25日、ホワイトハウスが発表した。
米国務省が発表したプレスリリースによると、追加軍事支援パッケージにはクラスター弾や「ハイマース」用砲弾、対戦車ミサイル「ジャベリン」、追加の弾薬などが含まれる。
西側諸国は、2022年2月のロシアの特別軍事作戦開始来、ウクライナに数千億ドル相当の支援を提供してきた。露大統領府は、西側諸国によるウクライナへの武器供給の継続は紛争を長引かせるだけだとして、一貫して警告している。