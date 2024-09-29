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防空システム、一晩で125機のウクライナのドローンを撃墜＝露国防省
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うち、67機がヴォルゴグラード州、18機がロストフ州、17機がベルゴロド州、17機がボロネジ州上空で、また、ブリャンスク、クルスクの各州およびクラスノダール地方上空でそれぞれ1機、 アゾフ海上空で3機のドローンが迎撃された。 2024年9月29日, Sputnik 日本
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防空システム、一晩で125機のウクライナのドローンを撃墜＝露国防省

2024年9月29日, 16:45
© Sputnik / Evgeny Biyatov / メディアバンクへ移行防空システム、一晩で125機のウクライナのドローンを撃墜＝露国防省
防空システム、一晩で125機のウクライナのドローンを撃墜＝露国防省 - Sputnik 日本, 1920, 29.09.2024
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うち、67機がヴォルゴグラード州、18機がロストフ州、17機がベルゴロド州、17機がボロネジ州上空で、また、ブリャンスク、クルスクの各州およびクラスノダール地方上空でそれぞれ1機、 アゾフ海上空で3機のドローンが迎撃された。
ドローン攻撃、迎撃による人的被害は出ていない。
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