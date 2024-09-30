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石破新総裁、党四役の人事決定
石破新総裁、党四役の人事決定
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自民党は30日、臨時総務会を開き、#石破茂 新総裁のもとでの党執行部人事を決定した。 2024年9月30日, Sputnik 日本
2024-09-30T14:30+0900
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日本メディアによると、このあと石破新総裁は記者会見で、首相選出後に衆院を解散し、総選挙を「10月27日投開票」の日程で実施する意向を表明する見込み。
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石破新総裁、党四役の人事決定
自民党は30日、臨時総務会を開き、#石破茂 新総裁のもとでの党執行部人事を決定した。
日本メディアによると、このあと石破新総裁は記者会見で、首相選出後に衆院を解散し、総選挙を「10月27日投開票」の日程で実施する意向を表明する見込み。