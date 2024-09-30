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石破新総裁、党四役の人事決定
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自民党は30日、臨時総務会を開き、#石破茂 新総裁のもとでの党執行部人事を決定した。 2024年9月30日, Sputnik 日本
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石破新総裁、党四役の人事決定

2024年9月30日, 14:30
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon/Pool石破新総裁
石破新総裁 - Sputnik 日本, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon/Pool
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自民党は30日、臨時総務会を開き、#石破茂 新総裁のもとでの党執行部人事を決定した。
副総裁＝菅義偉・前首相（無派閥）
最高顧問＝麻生太郎・元首相（麻生派）
幹事長＝森山裕・元農水相（旧森山派）
総務会長＝鈴木俊一・財務相（麻生派）
政調会長＝小野寺五典・元防衛相（旧岸田派）
選対委員長＝小泉進次郎・元環境相（無派閥）
国対委員長＝坂本哲志・元農水相（旧森山派）
日本メディアによると、このあと石破新総裁は記者会見で、首相選出後に衆院を解散し、総選挙を「10月27日投開票」の日程で実施する意向を表明する見込み。
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