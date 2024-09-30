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安倍派の会計責任者に有罪判決

安倍派の会計責任者に有罪判決

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自民党の裏金問題をめぐり、東京地裁は30日、清和政策研究会（安倍派）の会計責任者だった松本淳一郎被告に対し、禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。日本の各メディアが伝えた。 2024年9月30日, Sputnik 日本

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松本被告は一昨年までの5年間で、6億7500万円分を派閥の政治資金収支報告書に収入として記載しなかったとして、政治資金規正法違反の罪に問われていた。これまでに志帥会（二階派）の会計責任者だった男にも、禁錮2年・執行猶予5年の有罪判決が言い渡されていた。

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