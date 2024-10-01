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イスラエル軍、ヒズボラに対する限定的な襲撃を開始
イスラエル軍、ヒズボラに対する限定的な襲撃を開始
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イスラエル軍は1日未明、「レバノン南部でヒズボラのテロリストの標的およびインフラに対する、限定的かつ局所的、標的を絞った地上作戦を正確な情報に基づいて開始した」と発表した。 2024年10月1日, Sputnik 日本
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レバノンの国営通信社によると、イスラエルは1日にかけての夜、ベイルート南部郊外に少なくとも8回の空爆を行った。 空爆により複数の住宅が破壊された。 動画はスプートニク特派員が捉えたベイルート南部郊外の様子。
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イスラエル軍、ヒズボラに対する限定的な襲撃を開始
2024年10月1日, 09:10 (更新: 2024年10月1日, 11:35)
イスラエル軍は1日未明、「レバノン南部でヒズボラのテロリストの標的およびインフラに対する、限定的かつ局所的、標的を絞った地上作戦を正確な情報に基づいて開始した」と発表した。
レバノンの国営通信社によると、イスラエルは1日にかけての夜、ベイルート南部郊外に少なくとも8回の空爆を行った。
動画はスプートニク特派員が捉えたベイルート南部郊外の様子。