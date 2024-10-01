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自民・石破茂総裁 衆参両院で首相に選出
自民・石破茂総裁 衆参両院で首相に選出
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岸田内閣の総辞職に伴う首相指名選挙が1日、衆参両院本会議で行われ、いずれも自民党の石破茂総裁が得票多数で第102代首相に選出された。このあと、親任式で天皇陛下により首相に任命され、今夜には石破内閣が発足する。 2024年10月1日, Sputnik 日本
2024-10-01T16:11+0900
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各院の投票結果は以下の通り。敬称略、括弧内は所属政党または無所属の場合は院内会派。衆議院参議院石破総裁は首相就任後、4日に衆参両院で所信表明演説に臨み、7日からの各党代表質問を経て、9日には衆院を解散する予定。衆院総選挙は15日に公示され、27日に投開票を迎える見通し。
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自民・石破茂総裁 衆参両院で首相に選出
岸田内閣の総辞職に伴う首相指名選挙が1日、衆参両院本会議で行われ、いずれも自民党の石破茂総裁が得票多数で第102代首相に選出された。このあと、親任式で天皇陛下により首相に任命され、今夜には石破内閣が発足する。
各院の投票結果は以下の通り。敬称略、括弧内は所属政党または無所属の場合は院内会派。
石破総裁は首相就任後、4日に衆参両院で所信表明演説に臨み、7日からの各党代表質問を経て、9日には衆院を解散する予定。衆院総選挙は15日に公示され、27日に投開票を迎える見通し。