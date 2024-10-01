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石破新内閣、ロシア経済協力相の設置見送り
石破新内閣、ロシア経済協力相の設置見送り
Sputnik 日本
1日に発足の石破新内閣で、従来経済産業相が兼務してきたロシア経済分野協力担当相の設置が見送られた。 2024年10月1日, Sputnik 日本
2024-10-01T18:55+0900
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ロシア経済協力相は安倍政権下の2016年、露日経済協力の発展のため、世耕弘成経産相が兼任する形で創設された。2022年以降、ウクライナ情勢を背景とした日本の対露制裁等で、露日関係は悪化。岸田政権下では露日経済協力は凍結されたものの、ロシア経済協力相のポストは残されていた。
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石破新内閣、ロシア経済協力相の設置見送り
1日に発足の石破新内閣で、従来経済産業相が兼務してきたロシア経済分野協力担当相の設置が見送られた。
ロシア経済協力相は安倍政権下の2016年、露日経済協力の発展のため、世耕弘成経産相が兼任する形で創設された。
2022年以降、ウクライナ情勢を背景とした日本の対露制裁等で、露日関係は悪化。岸田政権下では露日経済協力は凍結されたものの、ロシア経済協力相のポストは残されていた。