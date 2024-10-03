https://sputniknews.jp/20241003/19162141.html
石破首相、米駐日大使と初会談 日米同盟の強化を確認
石破首相、米駐日大使と初会談 日米同盟の強化を確認
Sputnik 日本
石破茂首相は3日午前、米国のエマニュエル駐日大使の表敬訪問を受け、会談を行った。日米同盟のさらなる強化について確認した。 2024年10月3日, Sputnik 日本
2024-10-03T13:16+0900
2024-10-03T13:16+0900
2024-10-03T13:16+0900
米国
国内
日米関係
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/1d/19148262_0:81:2544:1512_1920x0_80_0_0_2c338509881b0e1a3a0acea6173567ff.jpg
日米韓や日米比といった同志国の連携を強化していく方針でも一致したという。エマニュエル氏は会談後、日米同盟は自由で開かれたインド太平洋の基軸だと指摘し、「石破政権とも今までの機運を維持していきたい」と述べた。石破首相は2日、バイデン米大統領と電話会談を行い、日米同盟の抑止力と対処力を引き続き向上させることで合意した。石破首相は、防衛費増額や防衛力強化という日本の方針を説明した。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/09/1d/19148262_142:0:2403:1696_1920x0_80_0_0_de5f999c97dcf79b560216686e79d04d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
米国, 国内, 日米関係
石破首相、米駐日大使と初会談 日米同盟の強化を確認
石破茂首相は3日午前、米国のエマニュエル駐日大使の表敬訪問を受け、会談を行った。日米同盟のさらなる強化について確認した。
日米韓や日米比といった同志国の連携を強化していく方針でも一致したという。
エマニュエル氏は会談後、日米同盟は自由で開かれたインド太平洋の基軸だと指摘し、「石破政権とも今までの機運を維持していきたい」と述べた。
石破首相は2日、バイデン米大統領と電話会談を行い、日米同盟の抑止力と対処力を引き続き向上させることで合意した。石破首相は、防衛費増額や防衛力強化という日本の方針を説明した。