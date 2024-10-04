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フーシ派が自爆型漁船でイスラエル同盟国の石油タンカーを攻撃
フーシ派が自爆型漁船でイスラエル同盟国の石油タンカーを攻撃
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中東イエメンで活動するイスラム主義組織「フーシ派」は英国の石油タンカー「コーデリア・ムーン」を自爆型漁船で攻撃した。 2024年10月4日, Sputnik 日本
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フーシ派はイスラエルによる占領下のパレスチナを支持しており、イスラエルの同盟国に所属する船舶も攻撃対象としている。
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フーシ派が自爆型漁船でイスラエル同盟国の石油タンカーを攻撃
2024年10月4日, 09:10 (更新: 2024年10月4日, 10:59)
中東イエメンで活動するイスラム主義組織「フーシ派」は英国の石油タンカー「コーデリア・ムーン」を自爆型漁船で攻撃した。
フーシ派はイスラエルによる占領下のパレスチナを支持しており、イスラエルの同盟国に所属する船舶も攻撃対象としている。