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金正恩氏 砲兵学校視察で実弾射撃訓練を指揮 「大いに満足」
金正恩氏 砲兵学校視察で実弾射撃訓練を指揮 「大いに満足」
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北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は呉振宇記念砲兵総合軍官学校を視察し、朝鮮人民解放軍に入隊前の卒業生の実弾射撃訓練を指揮した。朝鮮中央通信が写真を公開している。 2024年10月6日, Sputnik 日本
2024-10-06T18:28+0900
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金正恩氏は李永吉総参謀長に随行され、視察を行い、軍官学校の作業を高く評価して、実弾射撃の結果に「大いに満足した」と感想をもらしていた。
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金正恩氏 砲兵学校視察で実弾射撃訓練を指揮 「大いに満足」
北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は呉振宇記念砲兵総合軍官学校を視察し、朝鮮人民解放軍に入隊前の卒業生の実弾射撃訓練を指揮した。朝鮮中央通信が写真を公開している。
金正恩氏は李永吉総参謀長に随行され、視察を行い、軍官学校の作業を高く評価して、実弾射撃の結果に「大いに満足した」と感想をもらしていた。
金正恩氏は2日、西部の基地を視察した際に、米韓が国家主権を侵害すれば、核兵器を含むあらゆる攻撃兵器を用いて牽制すると明言したばかり。