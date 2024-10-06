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マスク氏がトランプ氏の集会に登場、共和党への支持を訴える
マスク氏がトランプ氏の集会に登場、共和党への支持を訴える
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暗殺未遂事件が起きたペンシルベニア州バトラー市での選挙イベントに再び登場したトランプ氏を支持するため、イーロン・マスク氏が集会に駆け付けた。 2024年10月6日, Sputnik 日本
2024-10-06T08:50+0900
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マスク氏は集会で「トランプ大統領（発言通り）が勝たなければならない」と述べ、民主党は言論の自由を制限していると批判した。
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マスク氏がトランプ氏の集会に登場、共和党への支持を訴える
2024年10月6日, 08:50 (更新: 2024年10月6日, 13:06)
暗殺未遂事件が起きたペンシルベニア州バトラー市での選挙イベントに再び登場したトランプ氏を支持するため、イーロン・マスク氏が集会に駆け付けた。
マスク氏は集会で「トランプ大統領（発言通り）が勝たなければならない」と述べ、民主党は言論の自由を制限していると批判した。