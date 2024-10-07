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ヒズボラ諜報本部を攻撃＝イスラエル軍

ヒズボラ諜報本部を攻撃＝イスラエル軍

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イスラエル軍はレバノンの首都ベイルートにある、民兵組織ヒズボラの諜報機関本部を攻撃したと発表した。 2024年10月7日, Sputnik 日本

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また、司令部や武器倉庫も攻撃。倉庫では二次的爆発も起きたとみられている。SNS上ではベイルートへの攻撃現場の様子を捉えたとみられる映像も確認できる。

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