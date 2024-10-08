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【図説】選挙戦最終盤 米大統領選挙の仕組み
【図説】選挙戦最終盤 米大統領選挙の仕組み
Sputnik 日本
11月5日に投開票日を迎える米国の大統領選挙まで1か月を切った。米大統領選は4年ごとに行われるが、そのプロセスは複雑で、選挙活動期間は1年半に及ぶ。新大統領選出までの流れとその仕組みを、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2024年10月8日, Sputnik 日本
2024-10-08T19:36+0900
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インフォグラフィック, 米国, 選挙, инфографика
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11月5日に投開票日を迎える米国の大統領選挙まで1か月を切った。米大統領選は4年ごとに行われるが、そのプロセスは複雑で、選挙活動期間は1年半に及ぶ。新大統領選出までの流れとその仕組みを、スプートニクがインフォグラフィックでまとめた。
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