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石破首相の初外遊先 ASEAN会議がラオスで開幕
石破首相の初外遊先 ASEAN会議がラオスで開幕
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ラオスで8日、ASEAN（東南アジア諸国連合）サミットが開幕した。日本の石破茂首相も10日から、就任後初の外遊先として訪れる。サミットは11日まで。スプートニク特派員は、会場のナショナル・コンベンション・センターの様子を伝えた。 2024年10月8日, Sputnik 日本
2024-10-08T15:07+0900
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石破首相の初外遊先 ASEAN会議がラオスで開幕
ラオスで8日、ASEAN（東南アジア諸国連合）サミットが開幕した。日本の石破茂首相も10日から、就任後初の外遊先として訪れる。サミットは11日まで。スプートニク特派員は、会場のナショナル・コンベンション・センターの様子を伝えた。