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衆議院解散、選挙戦スタートへ
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9日午後、衆議院が解散された。総選挙（公示15日、投開票27日）に向けて、事実上の選挙戦がスタートした。石破首相は就任して8日後の解散となり、戦後最短。 2024年10月9日, Sputnik 日本
2024-10-09T16:37+0900
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本会議では額賀福志郎議長が解散詔書を読み上げ、途中で数秒固まる場面もみられたが、その後無事に解散時恒例の「万歳」も行われた。 衆議院解散に伴い、この日野党が提出していた内閣不信任案の採決は見送られることとなった。
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9日午後、衆議院が解散された。総選挙（公示15日、投開票27日）に向けて、事実上の選挙戦がスタートした。石破首相は就任して8日後の解散となり、戦後最短。
本会議では額賀福志郎議長が解散詔書を読み上げ、途中で数秒固まる場面もみられたが、その後無事に解散時恒例の「万歳」も行われた。
衆議院解散に伴い、この日野党が提出していた内閣不信任案の採決は見送られることとなった。