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ラブロフ露外相、ラオス訪問 ASEAN関連会合出席へ
ラブロフ露外相、ラオス訪問 ASEAN関連会合出席へ
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は10日、ASEAN首脳会議にあわせた東アジアサミットに参加するため、開催国のラオスに到着した。 2024年10月10日, Sputnik 日本
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サミットには日本の石破茂首相や、米国のブリンケン国務長官も参加する。ラブロフ外相は各国との2国間会談も行うが、具体的な相手国には言及していない。7月にラオスで開かれたASEAN外相会議では、ともに出席したラブロフ外相とブリンケン国務長官による2国間の接触はなかった。
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ラブロフ露外相、ラオス訪問 ASEAN関連会合出席へ
2024年10月10日, 14:50 (更新: 2024年10月10日, 14:51)
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は10日、ASEAN首脳会議にあわせた東アジアサミットに参加するため、開催国のラオスに到着した。
サミットには日本の石破茂首相や、米国のブリンケン国務長官も参加する。
ラブロフ外相は各国との2国間会談も行うが、具体的な相手国には言及していない。7月にラオスで開かれたASEAN外相会議では、ともに出席したラブロフ外相とブリンケン国務長官による2国間の接触はなかった。