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石破首相の外交デビュー
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日本の石破茂首相は10日、就任後初の外遊先となるラオスに到着。日本とASEAN諸国の会合に出席するなどして、本格的に石破外交を始動させた。スプートニクは会場入りした石破首相の姿を捉えた。 2024年10月10日, Sputnik 日本
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石破首相の外交デビュー

2024年10月10日, 18:16 (更新: 2024年10月10日, 19:14)
© AP Photo / Dita Alangkara外交デビューした石破首相（中央）
外交デビューした石破首相（中央） - Sputnik 日本, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Dita Alangkara
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日本の石破茂首相は10日、就任後初の外遊先となるラオスに到着。日本とASEAN諸国の会合に出席するなどして、本格的に石破外交を始動させた。スプートニクは会場入りした石破首相の姿を捉えた。
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