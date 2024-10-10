石破首相の外交デビュー

© AP Photo / Dita Alangkara 外交デビューした石破首相（中央） © AP Photo / Dita Alangkara

日本の石破茂首相は10日、就任後初の外遊先となるラオスに到着。日本とASEAN諸国の会合に出席するなどして、本格的に石破外交を始動させた。スプートニクは会場入りした石破首相の姿を捉えた。