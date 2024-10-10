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石破首相の外交デビュー
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日本の石破茂首相は10日、就任後初の外遊先となるラオスに到着。日本とASEAN諸国の会合に出席するなどして、本格的に石破外交を始動させた。スプートニクは会場入りした石破首相の姿を捉えた。 2024年10月10日, Sputnik 日本
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石破首相の外交デビュー
2024年10月10日, 18:16 (更新: 2024年10月10日, 19:14)
日本の石破茂首相は10日、就任後初の外遊先となるラオスに到着。日本とASEAN諸国の会合に出席するなどして、本格的に石破外交を始動させた。スプートニクは会場入りした石破首相の姿を捉えた。