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「ASEANとの信頼関係を一層強化したい」 石破首相、ラオスへ出発
「ASEANとの信頼関係を一層強化したい」 石破首相、ラオスへ出発
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石破首相は10日未明、就任後初の外国訪問として、東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議に出席するため、ラオスに向けて出発した。 2024年10月10日, Sputnik 日本
2024-10-10T04:31+0900
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石破氏は9日夜、出発に先立ち記者団の取材に応じた。日本の各メディアが報じた。
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「ASEANとの信頼関係を一層強化したい」 石破首相、ラオスへ出発
石破首相は10日未明、就任後初の外国訪問として、東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議に出席するため、ラオスに向けて出発した。
石破氏は9日夜、出発に先立ち記者団の取材に応じた。日本の各メディアが報じた。
石破氏は、自身が提唱する「アジア版NATO構想」について、 自民党内で議論が煮詰まっていないため、ASEANや各国首脳に「提起するつもりはない」と述べた。
一連の会議について、石破氏は「日本とASEANとの信頼関係を一層強化したい」と述べ、安全保障分野などでの協力をさらに進める考えを示した。
また石破氏は、現地で韓国、中国、インド、オーストラリア、ベトナム、ラオスの首脳と個別会談する意向を示し、「さまざまな課題もあるが、初めての会談であり、まずは知己を得ることが大事だ」と述べた。
石破氏は10日に日本とASEANの首脳会議およびASEANと日中韓3カ国の首脳会議に出席し、11日には東アジア首脳会議および第2回アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC首脳会合）を主催、12日に帰国する。