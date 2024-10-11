https://sputniknews.jp/20241011/19195641.html

日本の被爆者団体にノーベル平和賞

日本の被爆者団体にノーベル平和賞

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ノルウェーのノーベル賞委員会は11日、日本の被爆者団体「日本原水爆被害者団体協議会（被団協）」にノーベル平和賞を授与すると発表した。 2024年10月11日, Sputnik 日本

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受賞理由は「核兵器のない世界の実現に向けた努力」で、長年の核廃絶運動が評価された。日本メディアによると、日本のノーベル賞受賞は、非核三原則を表明した、1974年の佐藤栄作元首相以来、50年ぶりだという。スプートニクは以前、被団協の木戸季市事務局次長（当時、現在は事務局長）にインタビューし、自身の被爆体験や被団協の活動について話を聞いた。

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