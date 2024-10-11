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北朝鮮、韓国に対抗措置を警告 無人機飛来で
北朝鮮、韓国に対抗措置を警告 無人機飛来で
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北朝鮮は韓国に対し、最後通告として、宣伝ビラを散布する無人機を北朝鮮領内に送り込むのをやめるよう要求する。北朝鮮軍は国境地帯に配備している攻撃的兵器を完全な準備態勢に移行する。北朝鮮外務省が発表した。 2024年10月11日, Sputnik 日本
2024-10-11T22:21+0900
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これに先立ち、北朝鮮外務省は、韓国が今月3日、9日、10日に無人機を使って北朝鮮の首都平壌で宣伝ビラを散布したと発表した。北朝鮮は、無人機は軍事的手段として使用される可能性があるため、これは「容認できない挑発行為」だと指摘した。
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北朝鮮、韓国に対抗措置を警告 無人機飛来で
北朝鮮は韓国に対し、最後通告として、宣伝ビラを散布する無人機を北朝鮮領内に送り込むのをやめるよう要求する。北朝鮮軍は国境地帯に配備している攻撃的兵器を完全な準備態勢に移行する。北朝鮮外務省が発表した。
これに先立ち、北朝鮮外務省は、韓国が今月3日、9日、10日に無人機を使って北朝鮮の首都平壌で宣伝ビラを散布したと発表した。
北朝鮮は、無人機は軍事的手段として使用される可能性があるため、これは「容認できない挑発行為」だと指摘した。
北朝鮮は、韓国の民間団体によるビラ散布に反発して今年5月からごみ風船を飛ばしている。韓国軍合同参謀本部は11日、北朝鮮がごみ風船を再び韓国に向けて飛ばしいていると発表した。今回で27回目。