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12日に巨大彗星が地球に最接近、次に会えるのは8万年後
12日に巨大彗星が地球に最接近、次に会えるのは8万年後
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12日から24日にかけて巨大な彗星（ C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS）が地球近くを飛行し、肉眼でも見ることができる。 2024年10月12日, Sputnik 日本
2024-10-12T10:36+0900
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12日は地球から7100万キロの位置を飛行するという。国立天文台によると、日没後に西の低い空で観察できるとのこと。 彗星は2023年1月に発見された。日本語では紫金山・アトラスと命名されている。次に彗星が地球の近くを飛行するのは8万年後だという。
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12日に巨大彗星が地球に最接近、次に会えるのは8万年後
2024年10月12日, 10:36 (更新: 2024年10月12日, 12:08)
12日から24日にかけて巨大な彗星（ C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS）が地球近くを飛行し、肉眼でも見ることができる。
12日は地球から7100万キロの位置を飛行するという。国立天文台によると、日没後に西の低い空で観察できるとのこと。
彗星は2023年1月に発見された。日本語では紫金山・アトラスと命名されている。次に彗星が地球の近くを飛行するのは8万年後だという。