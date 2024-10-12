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太平洋のゴミ・ベルト、日本の面積の4倍を超える
太平洋のゴミ・ベルト、日本の面積の4倍を超える
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太平洋のゴミ掃除には10年の歳月に加え、75億ドルの費用が必要となる。これはモンテネグロや南スーダンの年間GDPに相当する。 2024年10月12日, Sputnik 日本
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これはNGO「The Ocean Cleanup」による初めての評価。ゴミは公海に浮かんでいるため、どの国の責任も負わないことから、これまでこうした評価は実施されてこなかった。現時点でゴミ・ベルトの面積は最大160万㎢に達する。これは日本の面積の約4倍（37万7975㎢）に相当する。
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太平洋のゴミ・ベルト、日本の面積の4倍を超える
2024年10月12日, 11:45 (更新: 2024年10月12日, 12:06)
太平洋のゴミ掃除には10年の歳月に加え、75億ドルの費用が必要となる。これはモンテネグロや南スーダンの年間GDPに相当する。
これはNGO「The Ocean Cleanup」による初めての評価。ゴミは公海に浮かんでいるため、どの国の責任も負わないことから、これまでこうした評価は実施されてこなかった。
現時点でゴミ・ベルトの面積は最大160万㎢に達する。これは日本の面積の約4倍（37万7975㎢）に相当する。