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中国軍が台湾周辺で軍事演習を開始と発表
中国軍が台湾周辺で軍事演習を開始と発表
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中国軍は台湾周辺での軍事演習を開始すると発表した。台湾周辺での大規模な軍事演習は2024年5月以来とななる。NHKが報じた。 2024年10月14日, Sputnik 日本
2024-10-14T08:10+0900
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中国軍東部戦区は今回の演習について「台湾の『独立勢力』が『独立』を求める行為に対する警告であり、国家主権を守り、国家の統一を守るための正当な行為だ」としている。台湾の頼清徳総統は10日、「建国記念日」と位置づける「双十節」の式典に初めて臨み、「中華人民共和国は台湾を代表する権利はない」と発言したため、中国は強く反発している。
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中国軍が台湾周辺で軍事演習を開始と発表
2024年10月14日, 08:10 (更新: 2024年10月14日, 10:04)
中国軍は台湾周辺での軍事演習を開始すると発表した。台湾周辺での大規模な軍事演習は2024年5月以来とななる。NHKが報じた。
中国軍東部戦区は今回の演習について「台湾の『独立勢力』が『独立』を求める行為に対する警告であり、国家主権を守り、国家の統一を守るための正当な行為だ」としている。
台湾の頼清徳総統は10日、「建国記念日」と位置づける「双十節」の式典に初めて臨み、「中華人民共和国は台湾を代表する権利はない」と発言したため、中国は強く反発している。