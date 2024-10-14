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イスラエル軍がガザの難民キャンプを再び空爆、民間人を焼き殺す
イスラエル軍がガザの難民キャンプを再び空爆、民間人を焼き殺す
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イスラエル軍はガザ地区中部のシュハダ・アリアクサ病院近くにある難民キャンプを攻撃した。「テロ組織の司令部」があったと主張している。 2024年10月14日, Sputnik 日本
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イスラエルのネタニヤフ政権はイスラム主義組織「ハマス」との繋がりを理由に、医療施設や難民キャンプなどを公然と標的にしている。
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イスラエル軍がガザの難民キャンプを再び空爆、民間人を焼き殺す
2024年10月14日, 10:24 (更新: 2024年10月14日, 13:08)
イスラエル軍はガザ地区中部のシュハダ・アリアクサ病院近くにある難民キャンプを攻撃した。「テロ組織の司令部」があったと主張している。
イスラエルのネタニヤフ政権はイスラム主義組織「ハマス」との繋がりを理由に、医療施設や難民キャンプなどを公然と標的にしている。