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スペースX ロケット「Starship」のブースターの切り離し、キャッチ実験に初成功
スペースX ロケット「Starship」のブースターの切り離し、キャッチ実験に初成功
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実験ではブースター「Super Heavy」はまず「Starship」を軌道へと投入。その後、地球に戻り、「Super Heavy」は地上に接近した際に切り離され、発射台「Mechazilla」のアームによってキャッチされた。こうした実験が成功したのは歴史上はじめて。 2024年10月14日, Sputnik 日本
2024-10-14T00:04+0900
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スペースXの発表によれば、「Starship 」自体はインド洋に無事着水した。
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スペースX ロケット「Starship」のブースターの切り離し、キャッチ実験に初成功
実験ではブースター「Super Heavy」はまず「Starship」を軌道へと投入。その後、地球に戻り、「Super Heavy」は地上に接近した際に切り離され、発射台「Mechazilla」のアームによってキャッチされた。こうした実験が成功したのは歴史上はじめて。
スペースXの発表によれば、「Starship 」自体はインド洋に無事着水した。
スペースXが「Starship」の実験を行うのはこれで5度目。「Starship」は全長120メートルと史上最大かつ最高の出力のロケット。
スペースXのCEOの米億万長者イーロン・マスク氏は火星への宇宙船「スターシップ」の初の無人飛行を2年後には開始し、ミッションが成功した場合、さらに2年後には有人飛行を開始すると発表している。