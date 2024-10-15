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ベロウソフ露国防相、中国軍制服組トップと会談
ベロウソフ露国防相、中国軍制服組トップと会談
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中国・北京を訪問中のアンドレイ・ベロウソフ国防相は15日、中国軍制服組トップの張又侠（ちょう・ゆうきょう）中央軍事委員会副主席と会談した。 2024年10月15日, Sputnik 日本
2024-10-15T19:28+0900
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ベロウソフ国防相は会談で、「露中両国は世界情勢に対する共通の見方を持っていて、一緒に何をすべきかとの理解も共有している」と述べ、連携を強調した。張副主席も、多くの問題でロシアと意見が一致していると指摘し、「高く評価する」と応えた。ベロウソフ国防相は14日、就任後初めて北京を訪問。これまでに董軍国防相と会談していた。
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中国・北京を訪問中のアンドレイ・ベロウソフ国防相は15日、中国軍制服組トップの張又侠（ちょう・ゆうきょう）中央軍事委員会副主席と会談した。
ベロウソフ国防相は会談で、「露中両国は世界情勢に対する共通の見方を持っていて、一緒に何をすべきかとの理解も共有している」と述べ、連携を強調した。
張副主席も、多くの問題でロシアと意見が一致していると指摘し、「高く評価する」と応えた。
ベロウソフ国防相は14日、就任後初めて北京を訪問。これまでに董軍国防相と会談していた。