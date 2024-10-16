https://sputniknews.jp/20241016/1-19212314.html
上海協力機構は多極世界の中心地の1つに＝露首相
上海協力機構は多極世界の中心地の1つに＝露首相
Sputnik 日本
ロシアのミシュスチン首相は16日、パキスタンで開かれた上海協力機構（SCO）の首相級サミットに参加し、「SCOは公正な多極世界における多数の中心地の1つになりうる」と指摘した。 2024年10月16日, Sputnik 日本
2024-10-16T20:59+0900
2024-10-16T20:59+0900
2024-10-16T20:59+0900
ロシア
上海協力機構
パキスタン
中国
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/10/19212154_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_2afd8d450427c5070ebe354c62c08fe6.jpg
首相はSCO独自の決済システムの創設の必要性や、自国通貨決済普及に向けた規制改革、エネルギーやデジタル分野における協力なども訴えた。また、中国の李強首相や招待国パキスタンのシャリフ首相らと個別の会談も行った。
パキスタン
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/10/19212154_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ca1f0c39940968f55daf35068bc794a1.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア, 上海協力機構, パキスタン, 中国, 国際
ロシア, 上海協力機構, パキスタン, 中国, 国際
上海協力機構は多極世界の中心地の1つに＝露首相
ロシアのミシュスチン首相は16日、パキスタンで開かれた上海協力機構（SCO）の首相級サミットに参加し、「SCOは公正な多極世界における多数の中心地の1つになりうる」と指摘した。
首相はSCO独自の決済システムの創設の必要性や、自国通貨決済普及に向けた規制改革、エネルギーやデジタル分野における協力なども訴えた。
また、中国の李強首相や招待国パキスタンのシャリフ首相らと個別の会談も行った。