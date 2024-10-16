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韓国による挑発を受け北朝鮮で140万人が軍に志願
韓国による挑発を受け北朝鮮で140万人が軍に志願
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韓国が北朝鮮の首都ピョンヤンに対して重大な主権侵害を行った事を受け、15日までの2日間で140万人余りの若者らが軍への入隊や復隊を志願した。 2024年10月16日, Sputnik 日本
2024-10-16T11:45+0900
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北朝鮮の機関紙「朝鮮労働党」によると、こうした動きは韓国がピョンヤン上空で無人機を飛ばし、ビラをまいた事に対する反発の表れだという。先に北朝鮮は韓国とつながる道路と鉄道の一部を爆破していた。
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韓国による挑発を受け北朝鮮で140万人が軍に志願
2024年10月16日, 11:45 (更新: 2024年10月16日, 12:26)
韓国が北朝鮮の首都ピョンヤンに対して重大な主権侵害を行った事を受け、15日までの2日間で140万人余りの若者らが軍への入隊や復隊を志願した。
北朝鮮の機関紙「朝鮮労働党」によると、こうした動きは韓国がピョンヤン上空で無人機を飛ばし、ビラをまいた事に対する反発の表れだという。
先に北朝鮮は韓国とつながる道路と鉄道の一部を爆破していた。