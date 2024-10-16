https://sputniknews.jp/20241016/314-19208749.html
女性候補が過去最多 314人立候補 衆院選
女性候補が過去最多 314人立候補 衆院選
Sputnik 日本
衆院選が15日、公示され、計1344人が立候補を届け出た。このうち女性は314人で、初めて候補者全体の2割を超えた。これまでの最多は2009年の229人だった。 2024年10月16日, Sputnik 日本
2024-10-16T05:26+0900
2024-10-16T05:26+0900
2024-10-16T05:26+0900
国内
政治
選挙
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/10/19208812_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1df1976579641a7041743614b2236504.jpg
選挙区別では小選挙区で246人、比例代表単独で68人が立候補した。 政党別で見ると最多は共産党で88人。自民党は55人。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/0a/10/19208812_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3da291bc0a9ccb2e6d45250643a8a3ad.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国内, 政治, 選挙
女性候補が過去最多 314人立候補 衆院選
衆院選が15日、公示され、計1344人が立候補を届け出た。このうち女性は314人で、初めて候補者全体の2割を超えた。これまでの最多は2009年の229人だった。
選挙区別では小選挙区で246人、比例代表単独で68人が立候補した。 政党別で見ると最多は共産党で88人。自民党は55人。
衆院選は15日に公示。27日の投開票まで与野党は12日間にわたって小選挙区289、比例代表176の計465議席をめぐって争う。