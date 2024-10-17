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日本、ロシアからの穀物輸入を10倍近く増やす 自動車輸出も2倍以上
日本、ロシアからの穀物輸入を10倍近く増やす 自動車輸出も2倍以上
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日本の財務省は17日、2024年9月分の貿易統計を発表した。日本からロシアへの輸出は前年同月比98.5％増加、ロシアから日本への輸入は前年同月比2.8％増加した。 2024年10月17日, Sputnik 日本
2024-10-17T10:37+0900
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日本からロシアへの輸出に関しては、自動車が132.2％、自動車の部分品が21.3％、プラスチックが829.2％、二輪車が11.6％、原動機が11.3％増加した。ロシアから日本への輸入に関しては、穀物が998％増加したほか、野菜（100％）と魚（21.6％）の伸びが目立つ。液化天然ガス（LNG）も11.7％増加した。一方、鉄鋼の輸入は81％減、非鉄金属が35.3％減、石炭が34.2％減となった。9月の日本からロシアへの輸出総額は約333億円、ロシアからの日本への輸入総額は約653億円だった。
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日本、ロシアからの穀物輸入を10倍近く増やす 自動車輸出も2倍以上
日本の財務省は17日、2024年9月分の貿易統計を発表した。日本からロシアへの輸出は前年同月比98.5％増加、ロシアから日本への輸入は前年同月比2.8％増加した。
日本からロシアへの輸出に関しては、自動車が132.2％、自動車の部分品が21.3％、プラスチックが829.2％、二輪車が11.6％、原動機が11.3％増加した。
ロシアから日本への輸入に関しては、穀物が998％増加したほか、野菜（100％）と魚（21.6％）の伸びが目立つ。液化天然ガス（LNG）も11.7％増加した。一方、鉄鋼の輸入は81％減、非鉄金属が35.3％減、石炭が34.2％減となった。
9月の日本からロシアへの輸出総額は約333億円、ロシアからの日本への輸入総額は約653億円だった。