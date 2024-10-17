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第16回BRICSサミット公式フォトホスト通信社「リアノーボスチ」　サミットのフォトバンクを開設
第16回BRICSサミット公式フォトホスト通信社「リアノーボスチ」　サミットのフォトバンクを開設
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第16回BRICSサミット公式フォトホスト通信社「リアノーボスチ」は、サミットのフォトバンクを開設した。 2024年10月17日, Sputnik 日本
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フォトバンクはこちら：https://photo-summit.brics-russia2024.ru.フォトホストの写真記者による高解像度な画像ルポの無料ダウンロードが、全てのサミット参加者やメディア代表者らを対象に可能となる。画像はあらゆる媒体で、数量や公開時期といった制限はなしに使用できる。職務行為で利用する際の唯一の条件は、撮影者の氏名と一次情報源へのリンクについて「撮影者の氏名/Photohost-agency photo-summit.brics-russia2024.ru」と記載することとなっている。サービスはモバイル端末での閲覧にも対応。第16回BRICSサミットは、ロシアのカザンで10月22～24日の日程で行われる。サミットの公式サイトはこちら：https://brics-russia2024.ru/summit/
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第16回BRICSサミット公式フォトホスト通信社「リアノーボスチ」　サミットのフォトバンクを開設

2024年10月17日, 15:01 (更新: 2024年10月17日, 15:06)
© Maksim Bogovid/Photohost-agency brics-russia2024.ru / メディアバンクへ移行BRICSサミット
BRICSサミット - Sputnik 日本, 1920, 17.10.2024
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第16回BRICSサミット公式フォトホスト通信社「リアノーボスチ」は、サミットのフォトバンクを開設した。
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第16回BRICSサミットは、ロシアのカザンで10月22～24日の日程で行われる。
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