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【図説】BRICSサミット　各国要人の来賓
【図説】BRICSサミット　各国要人の来賓
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ロシア中部カザンで開催されるBRICSサミットには、計33か国が参加し、首脳級24人が出席する予定。スプートニクは、今回のサミットに招待された各国の首脳をインフォグラフィックでまとめた。 2024年10月18日, Sputnik 日本
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【図説】BRICSサミット　各国要人の来賓

2024年10月18日, 19:40 (更新: 2024年10月18日, 19:46)
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ロシア中部カザンで開催されるBRICSサミットには、計33か国が参加し、首脳級24人が出席する予定。スプートニクは、今回のサミットに招待された各国の首脳をインフォグラフィックでまとめた。
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