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特別軍事作戦 10月20日の概要 露国防省
特別軍事作戦 10月20日の概要 露国防省
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ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2024年10月20日, Sputnik 日本
2024-10-20T19:47+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシア
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ウクライナ軍の過去24時間の人的損失は最多で1805人に及んだ。ロシア軍は過去24時間でウクライナ軍の傭兵の一時待機場所とスームィ、ハリコフ各州にあるドローン製造工場に攻撃し、破壊した。ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナの米国製M142高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾5発と、ドローン142機を撃墜した。
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特別軍事作戦 10月20日の概要 露国防省
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ウクライナ軍の過去24時間の人的損失は最多で1805人に及んだ。
ロシア軍は過去24時間でウクライナ軍の傭兵の一時待機場所とスームィ、ハリコフ各州にあるドローン製造工場に攻撃し、破壊した。
ロシアの対空防衛システムは過去24時間でウクライナの米国製M142高機動ロケット砲システム「ハイマース」のロケット弾5発と、ドローン142機を撃墜した。