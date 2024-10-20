https://sputniknews.jp/20241020/110-19226891.html
防空システム、一晩で110機のウクライナのドローンを撃墜＝露国防省
防空システム、一晩で110機のウクライナのドローンを撃墜＝露国防省
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そのうち、43機がクルスク州、27機がリペツク州、18機がオルロフ州、8機がニジニ・ノヴゴロド州、7機がベルゴロド州、6機がブリャンスク州、1機がモスクワ州の上空で迎撃された。 2024年10月20日, Sputnik 日本
2024-10-20T16:09+0900
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ニジニ・ノヴゴロド州では迎撃されたドローンの破片により、消防署の職員4人が軽傷を負い、現場で救急処置を受けた。
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防空システム、一晩で110機のウクライナのドローンを撃墜＝露国防省
そのうち、43機がクルスク州、27機がリペツク州、18機がオルロフ州、8機がニジニ・ノヴゴロド州、7機がベルゴロド州、6機がブリャンスク州、1機がモスクワ州の上空で迎撃された。
ニジニ・ノヴゴロド州では迎撃されたドローンの破片により、消防署の職員4人が軽傷を負い、現場で救急処置を受けた。