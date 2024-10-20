プラボウォ氏　インドネシア大統領に就任　自由な外交政策を確認

外交：従来の全方位外交を継続。日本をはじめとする西側諸国だけではなく、対露・対中関係も強化していく。特に、対露関係では11月に初の本格的な合同演習を準備中。

経済： 2045年に先進国入りを目標。成長率を現在の5％前後から8％へ引き上げ。外資の誘致に注力。