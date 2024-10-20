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プラボウォ氏 インドネシア大統領に就任 自由な外交政策を確認
プラボウォ氏 インドネシア大統領に就任 自由な外交政策を確認
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10月20日、ジャカルタでインドネシア大統領就任式にのぞんだプラボウォ・スビアント氏は、インドネシアは世界のあらゆる国の友人でありたいと述べ、インドネシアの自由で積極的な外交政策を再確認した。 2024年10月20日, Sputnik 日本
2024-10-20T17:11+0900
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プラボヴォ新大統領の声明の主旨：ブラボヴォ政権の指針：
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プラボウォ氏 インドネシア大統領に就任 自由な外交政策を確認
10月20日、ジャカルタでインドネシア大統領就任式にのぞんだプラボウォ・スビアント氏は、インドネシアは世界のあらゆる国の友人でありたいと述べ、インドネシアの自由で積極的な外交政策を再確認した。
インドネシアは自由、積極主義、非同盟、いかなる軍事行動にも不干渉の道を選択した。
外交：従来の全方位外交を継続。日本をはじめとする西側諸国だけではなく、対露・対中関係も強化していく。特に、対露関係では11月に初の本格的な合同演習を準備中。
経済： 2045年に先進国入りを目標。成長率を現在の5％前後から8％へ引き上げ。外資の誘致に注力。
インドネシア大統領選挙は2月14日に実施されていた。3度目の挑戦となった国防相のプラボウォ氏が58.6％の票を獲得し、1回目の投票で勝利を決めた。