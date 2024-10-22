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ウクライナ軍、原発周辺の町をドローン攻撃　1人死亡
ウクライナ軍、原発周辺の町をドローン攻撃　1人死亡
Sputnik 日本
ザポロジエ原発に近い露西部ザポロジエ州のエネルゴダルで、ウクライナ軍によるドローン攻撃があった。22日、バリツキー知事が発表した。 2024年10月22日, Sputnik 日本
2024-10-22T19:43+0900
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発表によると、この攻撃でプロパンガスのタンクが爆発。ガソリンスタンド勤務の60代男性1人が死亡した。原発への直接的な影響はない模様。
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ウクライナ軍、原発周辺の町をドローン攻撃　1人死亡

2024年10月22日, 19:43
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / メディアバンクへ移行エネルゴダル市から望むザポロジエ原発
エネルゴダル市から望むザポロジエ原発 - Sputnik 日本, 1920, 22.10.2024
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ザポロジエ原発に近い露西部ザポロジエ州のエネルゴダルで、ウクライナ軍によるドローン攻撃があった。22日、バリツキー知事が発表した。
発表によると、この攻撃でプロパンガスのタンクが爆発。ガソリンスタンド勤務の60代男性1人が死亡した。
原発への直接的な影響はない模様。
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