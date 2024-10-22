https://sputniknews.jp/20241022/1-19235592.html
ウクライナ軍、原発周辺の町をドローン攻撃 1人死亡
ウクライナ軍、原発周辺の町をドローン攻撃 1人死亡
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ザポロジエ原発に近い露西部ザポロジエ州のエネルゴダルで、ウクライナ軍によるドローン攻撃があった。22日、バリツキー知事が発表した。 2024年10月22日, Sputnik 日本
2024-10-22T19:43+0900
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発表によると、この攻撃でプロパンガスのタンクが爆発。ガソリンスタンド勤務の60代男性1人が死亡した。原発への直接的な影響はない模様。
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ザポロジエ原発に近い露西部ザポロジエ州のエネルゴダルで、ウクライナ軍によるドローン攻撃があった。22日、バリツキー知事が発表した。
発表によると、この攻撃でプロパンガスのタンクが爆発。ガソリンスタンド勤務の60代男性1人が死亡した。