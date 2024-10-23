https://sputniknews.jp/20241023/19238172.html
ビル・ゲイツ氏、ハリス陣営に巨額の献金
ビル・ゲイツ氏、ハリス陣営に巨額の献金
Sputnik 日本
マイクロソフト社の創設者ビル・ゲイツ氏はハリス大統領候補（民主党）の選挙資金集めを担当する非営利団体「フューチャー・フォワード」に5000万ドルを水面下で寄付した。 2024年10月23日, Sputnik 日本
2024-10-23T11:56+0900
2024-10-23T11:56+0900
2024-10-23T12:52+0900
米国
大統領選挙
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/335/61/3356139_0:0:2988:1682_1920x0_80_0_0_b0c737a7bedbd427d9c244195a1d6444.jpg
慈善団体「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」によると、ゲイツ氏はトランプ氏が再選された場合、グローバルな保健プログラムが削減される可能性を懸念しているという。一部報道によると、ハリス氏を支持する大富豪にはマイケル・ブルームバーグ氏（NY市の元市長）、リード・ホフマン氏（LinkedIn創業者）、ダスティン・モスコヴィッツ氏（Facebook共同創業者）、エリック・シュミット氏（Googleの元CEO）、スティーヴン・スピルバーグ氏（映画監督）、リード・ヘイスティングス氏（Netflix会長）、政府のペニー・プリツカー特別代表（ウクライナ経済回復問題担当）などが名を連ねている。一方、トランプ氏を支持するのはイーロン・マスク氏（実業家）、ティム・ダン氏（石油・ガス会社クラウンクエスト・オペレーティングCEO）、ハロルド・ハム氏（ホーム・デポの共同創設者）など。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/335/61/3356139_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_746bbaae18315634a4646e7906e7d749.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
米国, 大統領選挙
ビル・ゲイツ氏、ハリス陣営に巨額の献金
2024年10月23日, 11:56 (更新: 2024年10月23日, 12:52)
マイクロソフト社の創設者ビル・ゲイツ氏はハリス大統領候補（民主党）の選挙資金集めを担当する非営利団体「フューチャー・フォワード」に5000万ドルを水面下で寄付した。
慈善団体「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」によると、ゲイツ氏はトランプ氏が再選された場合、グローバルな保健プログラムが削減される可能性を懸念しているという。
一部報道によると、ハリス氏を支持する大富豪にはマイケル・ブルームバーグ氏（NY市の元市長）、リード・ホフマン氏（LinkedIn創業者）、ダスティン・モスコヴィッツ氏（Facebook共同創業者）、エリック・シュミット氏（Googleの元CEO）、スティーヴン・スピルバーグ氏（映画監督）、リード・ヘイスティングス氏（Netflix会長）、政府のペニー・プリツカー特別代表（ウクライナ経済回復問題担当）などが名を連ねている。
一方、トランプ氏を支持するのはイーロン・マスク氏（実業家）、ティム・ダン氏（石油・ガス会社クラウンクエスト・オペレーティングCEO）、ハロルド・ハム氏（ホーム・デポの共同創設者）など。