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女川原発、29日に再稼働＝東北電力 福島同型では全国初

女川原発、29日に再稼働＝東北電力 福島同型では全国初

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東北電力は25日、女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機を29日午後に起動すると発表した。東日本大震災後、被災地での原発再稼働は初めてで、福島第一原発と同型の沸騰水型軽水炉としても全国初。 2024年10月25日, Sputnik 日本

2024-10-25T18:08+0900

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女川原発では9月3日、本格的な再稼働に向け原子炉に燃料棒を装填する作業を開始していた。12月からの営業運転を目指す。原子力規制委員会によると、現在国内で運転している原発は、関西電力大飯原発、高浜原発（いずれも福井県）、四国電力伊方原発（愛媛県）、九州電力玄海原発（佐賀県）、川内原発（鹿児島県）の5カ所計10基で、西日本地域に集中している。

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