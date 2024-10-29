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北朝鮮外相がロシア訪問に向け出発

北朝鮮外相がロシア訪問に向け出発

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北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相は28日、同国代表団を率いて露モスクワへの公式訪問に向け出発した。在北朝鮮ロシア大使館が発表した。 2024年10月29日, Sputnik 日本

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崔外相の訪露は、今年6月に露朝首脳が合意した戦略的対話の枠組みの中で行われる。その際に調印された基本合意に従い、両国は定期的に二国間関係と国際政治に関する綿密な協議を行うと大使館は説明した。プーチン大統領は今年6月、北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と首脳会談を行った。両首脳は「包括的戦略パートナーシップ条約」に署名した。ロシア下院は今月24日、「包括的戦略パートナーシップ条約」を批准する法案を可決した。条約ではどちらか一方の国が侵略を受けた場合の相互支援を定めており、それには軍事的な支援も含まれる。この内容について、プーチン大統領は「主権的な決定」だとし、この条文で何をするかは北朝鮮側と協議中だと明らかにした。

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